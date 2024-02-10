الشباب والرياضة تنفذ برنامج "مشواري" بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريبات برنامج "مشوارى" فى تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتم التدريب علي مكون المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة من خلال عدة موضوعات وهي "التواصل، اتخاذ القرار، التفكير الابتكاري، العمل في فريق، ثقافة العمل، الاحلام والتخطيط للستقبل، التخطيط للعمل، مهارات الادخار، كيفية عمل مشروع صغير".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق الاستفادة للشباب والنشء المصري في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن برنامج مشواري يحظي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وله مكونانا أساسيان "تنمية المهارات، والمشورة المهنية"، سفراء مشواري، ويتم تنفيذه داخل ٢٠ محافظة.



