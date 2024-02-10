زوروا محررات رسمية.. معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات بطهطا

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، البوم السبت، المتهمين "م . ف" موظف، و"ا . م" موظف، و"ج . ع" عامل، يقيمون بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، أثناء .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طهطا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بارتكاب تزويرا في محررات رسمية عن عدادات المياه وعددها 16 خطاب وهى خطابات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لشركة مياه الشرب بطهطا بأن غيرا بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها وهما المختصين بذلك وذلك بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .

وقاما بإصدار تلك الخطابات على خلاف الحقيقة بالتصريح للعقار لتركيب مرافق مياه الشرب بقصد استكمال إجراءات إدخال المرافق للعقار المملوك للمتهم الثالث دون وجه حق .

ووجهت النيابة العامة المتهم الثالث بالإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة بأن امدهم بميتندات العقار المراد ترخيصه بالمخالفة للقانون .

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .