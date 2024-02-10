لتركيب كمر خرسانية.. غلق طرق جديدة بالجيزة

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، اليوم السبت، غلق كلي للميدان الكائن بالمحور المركزي الموازي تحديدا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت" لمدة شهر لتركيب "كمر خرسانية من الحجم الكبير" الخاص بمشروع المونوريل خط مدينة أكتوبر.

وكتم قد طلبت الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب (كمر خرساني من الحجم الكبير) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت"، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المشار إليه وذلك لمدة "شهر" بدءا من اليوم حتى صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ على أن تكون الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة.

أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تجري التحويلات المرورية بالاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبدالناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى) وصولا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

وأشار إلى أن الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية)، وصولا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى (مسار التحويلة الأولى)، وصولا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.