المشدد 10 سنوات لديلر المخدرات بسوهاج

قضت محكمة الجنايات بسوهاج، البوم السبت، بمعاقبة المتهم "ص . ج" عامل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "جوهر الحشيش" بدائرة المركز .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 67 قطعة من جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .