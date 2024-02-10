معاقبة عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمين "ه . ن" عامل، و"ع . ص" عامل، يقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز .

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليه، يفيد أنه أثناء استقلاله توك توك مع المتهمين لنوصيله إلى أحد الأماكن، وفى الطريق العام أشهرا في وجهه سلاح أبيض، واستوليا منه على نقوده وهاتفه المحمول بالإكراه وتحت تهديد السلاح .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .