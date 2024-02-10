الأمن يداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" ، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

ونجحت الجهود في ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين – بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما") رها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.