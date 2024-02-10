السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزيرة خارجية بلغاريا: اتفقنا على تعزيز علاقتنا مع مصر

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

 قالت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا جابرييل، إن هذه الزيارة إلى القاهرة مهمة بصفة خاصة، وهي الأولى من نوعها، وهي قيمة مضافة للمستقبل.

 

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 وشددت “جابرييل”، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها سامح شكري، اليوم السبت، على أن هذه الزيارة مهمة ليس فقط لأنها الزيارة الأولى منذ 12 عامًا لوزير خارجية بلغاريا، إلا أنها الجلسة الأولى للجنة المشتركة وتعطي إطار عمل للعمل المنسق والفرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 وأوضحت، أنه على مصر وبلغاريا الآن أن يتم تحفيز نتائج الجلسة وتنفيذها، مشددة على أن الحوار السياسي جاء على أعلى مستوى وتريد الحفاظ عليه.

 

 وواصلت “جابرييل”، أن هناك مجالات استراتيجية في التعاون بمجالات الزراعة والنقل والسياحة والتواصل بين الشعبين.

 وأكملت، أن هناك إمكانات ضخمة للتعاون المشترك لتحقيق منافع لمواطني مصر وبلغاريا، موضحة أن هذا التعاون والرغبة في العمل معًا يأتي في إطار ملموس.

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