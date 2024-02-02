اليوم.. منتخب السلاح يخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاما بلغاريا

يخوض اليوم الجمعة منتخب مصر لسلاح السيف منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، والتي تقام في بلغاريا خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة 5 لاعبين مصريين.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للشباب كل من:

"أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم شلبي و علي دويدار و عمر دويدار".

ويقود منتخب مصر فنيا مابتن خالد شريف .

وكان منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة قد نجح فى تحقيق فضية منافسات الفرق في بطولة كأس العالم، والتي استضافتها دولة إيطاليا خلال يومي 4 و 5 يناير الماضي.

وضمت قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كل من محمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل بالإضافة إلى محمد ياسين.

ويقود الفريق فنيا الدكتور السيد سامي