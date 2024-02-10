فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء والشوار ع ببني سويف



أعلن قطاع توزيع كهرباء بنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 4 أيام بداية من بعد غد الاثنين 12 فبراير الجاري وحتى الخميس المقبل 15 من نفس الشهر" الأسبوع الجاري"عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف ، لإجراء الصيانة اللازمة لبعض المُغذيات ورفع كفاءة الشبكات والمحولات



وبحيب البيان الوارد من قطاع الكهرباء، فقد تقرر فصل التيار"يوم الاثنين 12/2"عن مغذي طريق الفيوم والذي يخدم مناطق ( الأزهري من بعد الكنيسة وحتى نهاية الشارع بطريق الفيوم، منطقة الكوم الأحمر من طريق الفيوم، مركز الرواد للعيون، مستودع الأزهري، طريق الفيوم القديم ، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة ، محطة الغاز الطبيعي، عزبة حسن عيسى

ويوم الثلاثاء "13/2" عن مغذي الأزهري ،والذي يخدم مناطق جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف ، محطة الصرف الصحي والجمعية الزراعية بالأزهري، شارع المصرف يمين وشمال، كنيسة الأزهري "الملاك ميخائيل" والمنطقة المجاورة ، أبراج صفا مكة

فيما يشهد يوم الأربعاء "14/2" قطع الخدمة عن مغذي الزراعة ، ويخدم مناطق الصندوق الاجتماعي ، جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة، منطقة خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من شارع صلاح سالم ، منطقة كشري البكري ، منطقة البشري، شارع البشريط ناحية طريق الفيوم) ، ويوم الخميس "15/2" عن مغذي السلام والذي يخدم مناطق أبراج بورتو مكة، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة ، برج حديث المدينة بشارع صلاح سالم

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار