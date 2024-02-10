مصر تتوج بكأس العالم في القوة البدنية بشرم الشيخ

نجح المنتخب المصري في التتويج بـ235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.

واحتلت مصر ترتيب جدول الميداليات يليها روسيا ثم إيطاليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وشهدت منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية مشاركة العديد من الدول القوية وأهمهم روسيا وإيطاليا والولايات واليمن، والمجر ومصر البلد المضيف.

كما شاركت مصر في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين، ما يقرب من 300 لاعب ولاعبةن ومثل منخب مصر 20 لاعبًا ولاعبة، وشارك باقي اللاعبين الذين حققوا الرقم التأهيلي بفريقي ب و ج على نفقتهم الخاصة.

وضم منتخب الرجال كلا من:-

يوسف بدوي على وزن 60 كجم، يوسف أحمد عبد الله 67.5 كجم، أحمد إبراهيم 67.5 كجم، محمد ماهر 75 كجم، عمر أشرف 75 كجم، كريم إبراهيم 82.5 كجم، محمد صابر 90 كجم، أحمد سعيد 90 كجم، محمد نشات 100 كجم، أمير محمد 110 كجم، توماس هاني 140 كجم، حامد خلاف 140 كجم.

فيما ضمت قائمة السيدات بالمنتخب كلا من:-

خلود إبراهيم 52 كجم، آلاء طارق 60 كجم، فاطمة حسام 67.5 كجم، أماني ربيع 67.5 كجم، ريم جمال 75 كجم، مريهان محمد 90 كجم، جيهان السويركي 100 كجم، منة الله عبد العزيز 110.