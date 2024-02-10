سندس وليد تحقق رقم قياسي ف كاس العالم للقوة البدنية

نجحت سندس وليد - ابنة محافظة سوهاج، في تحقيق 127.5 كجم كرقم عالمي جديد وكسرت الرقم السابق المسجل بـ 126 كجم لفئة 16 و17 سنة لميزان 60 كجم، كما انها شاركت العام الماضي في منافسات بطولة كأس العالم بالغردقة ونجحت في تحقيق ذهبية في الديد ليفت وفضية الرو.

وعن استعدادتها لمنافسات كأس العالم قالت “ سندس ” : كنت مستعدة للفوز وتحقيق رقم قياسي بتركيزي خلال التدريبات والأحمال وكذلك الدعم والتشجيع من أصدقائي وأهلي .

كما حكت معاناتها خلال بدايتها باللعب أنها حينما قررت لعب القوة البدنية كانت الفكرة غريبة وصعبة بالنسبة لأسرتي فكان من الصعب أن يتقبلوا فكرة أن تمارس الفتاة رياضة مثل القوة البدنية والتعامل مع الحديد في التدريبات وغيرها وحاولت تغيير الفكرة عندهم ونجحت في ذلك وبعد فترة أصبحت أسرتي هي الداعم الأول لي خلال مشواري منذ عامين.

كما انها لن تكون المرة الأخيرة التي أحقق فيها رقم قياسي وسأسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية والميداليات الذهبية.

وأختتمت سندس كلمها :- ليس هناك مستحيل كل شئ يأتي بالوقت والتدريب المستمر والتعامل مع الحديد ليس صعب مثلما يشاع عنه ولكن كل شئ يأتي بالتركيز والمحاولات المتكررة.