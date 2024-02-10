السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: مواقف مصر مشرفة..وتصريحات الإدراة الأمريكية "هزلية"

مصر والقضية الفلسطينية
مصر والقضية الفلسطينية

قال  الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك فى كل عدوان إسرائيلى على قطاع غزة من خلال دورها العروبى والمحورى فى دعم كل القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصرية بامتياز، وهى أم القضايا وتقف على رأس القضايا العربية.

 

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وتابع “فارس”  خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن  مصر نجحت فيما لم تنجح فيه أى دولة بالعالم، ولها مواقف مشرفة في ذلك الشأن، وتصريحات الإدراة الأمريكية لا يمكن اعتبارها إلا أنها تصريحات لا تتفق مع الواقع وهي تصريحات هزلية ولا تتصل بأرض الواقع.

 

وأشارت إلى  أن الرهان على التقليل من الدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية "خاسر"، إذ دعمت مصر القضية وثبتت دعائمها على مر التاريخ.

 

وواصل فارس أن الدولة المصرية تحركت فى جميع الاتجاهات ولعبت أدوارًا مركبة وكثيرة ومتعددة لدعم القضية على المستويين السياسى والإنسانى منذ اللحظة الأولى من الاعتداء الإسرائيلى على غزة، ونتج عنها الكثير من التعاقدات والتشابكات التى احتاجت لدولة قادرة على مواجهة هذه التحديات المتزايدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي الدولة المصرية.

 

وفي  ذات السياق، أكد  أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه لم يكن من الممكن إدخال المساعدات في الأيام الأولى لأن هناك قصفا مستمرا ولأن هناك استحالة لإدخال الشاحنات.

 

 

 

دخول مساعدات معبر رفح

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بمجرد أن توقف ذلك القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر لتجهيزه من خلال إجراءات فنية، حيث إنه مخصص للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، ولكن مصر قامت بتعديلات فنية بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة".

 

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "وما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدات، وبالتالي، فإن مصر لها مصلحة قصوى لإدخال المساعدات من أجل إغاثة الفلسطينيين أولا، وثانيا أن مصر ترفض التهجير بكل الوسائل والمساعي، وبالتالي، فإن دخول المساعدات يمثل أولوية قصوى لمصر بالكميات اللازمة لإعاشة عدد كبير من الفلسطينيين بواقع 2.3 مليون فلسطيني".

 

 

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