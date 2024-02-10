عودة الأسد الأنجولي مابولولو لصفوف الاتحاد السكندرى

عاد اللاعب الانجولي كريستوفر مابولولو الى عروس البحر الاسكندرية قادما من أنجولا عقب مشاركته مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية والذى حقق خلالها مشاركة قوية بتسديده أكثر من هدف مؤثر كان سبب فى صعود أنجولا خلال جولاتها بالبطولة

وينتظم مابولولو فى مران نادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى الذى يستعد لمشاركة النجم الانجولي مع زعيم الثغر أمام فريق طلائع الجيش وذلك يوم الاربعاء المقبل الموافق ١٤ فبراير الجارى على أرضه بستاد الاسكندرية ضمن عودة منافسات الدورى من جديد عقب توقفه لمشاركة المنتخب الوطنى ببطولة كأس الأمم الافريقية

يذكر أن مابولولو قد حصل على لقب هداف الدورى المصرى الموسم الماضى وتسعى كثير من الأنديه لضمه لصفوفها سواء داخل مصر اوخارجها الا ان مجلس ادارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لم يبت فى أى من العروض وبالتالى سوف يستمر النجم الانجولى ضمن صفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم