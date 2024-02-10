هالاند يقود تشكيل مانسشتر سيتي الرسمي لمواجهة إيفرتون

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل، والتي تجمعهما علي ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانسشتر سيتي الرسمي لمواجهة إيفرتون

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي.

الوسط: رودري – ماتيوس نونيز.

أمامهما: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جيريمي دوكو.

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر مع خوض سيتي لمباراة أقل، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن لوتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.