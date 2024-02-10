رفع 600 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بديروط والبدارى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد طرق ، ورفع 600 طن مخلفات خلال حملات نظافة بمراكز الغنايم وديروط والبدارى ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيط.

ة وفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

مشيراً إلى استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقري والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.



وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم – الى ان حملات النظافة المكثفة استهدفت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وديروط والبدارى وتم خلالها رفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع الرئيسية وهو ما أسفر عن رفع 600 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها.



وأشاد المحافظ، ، إلى ان المحافظة قامت بتدعيم قطاع النظافة بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى 27 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات، لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.