قط يتسبب في نقل 5 أشخاص من أسرة واحدة بالعسيرات للمستشفى

استقبل مستشفى جرجا العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، يقيمون بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لعقر قط أثناء محاولتهم الإمساك به داخل المنزل، تم إجراء الكشف الطبي على المصابين، وإعطائهم المصل اللازم وحجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لمركز شرطة العسيرات بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم بالقدم واليد إثر تعرضهم لعقر قط بالمنزل .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ر . م . أ" 51 سنة بجرح بالقدم اليسرى و"أ . ص . ع" بجرح في اليد اليمنى و"م . ص . ع" 16 سنة بجرح بكف اليد والقدم اليسرى و"ب . ص . ع" 21 سنة بجرح في العضد الأيسر و"س .ص . ع" 11 سنة بجرح في اليد والقدم اليسرى من أسرة واحدة وجميعهم يقيمون بناحية قرية المساعيد دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقرهم قط إثر قيامهم بمحاولة الإمساك به داخل منزلهم

تم حجز المصابين بإستقبال المستشفى وتم إعطائهم المصل اللازم في مثل تلك الحالات وتم إخطار الوحدة المحلية وإدارة الطب البيطرى لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .