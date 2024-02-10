حملة لإزالة حالة تعدى بناء بدون ترخيص بقروى السلامية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وقامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، بتنفذ حالة ازالة فورية تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بنجع سالم التابع لمجلس قروى السلامية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى أن الازالة عبارة عن شدة خشبية على مساحة 100متر تقريبا، وتم فك الشدة الخشبية ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.