إنطلاق الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد لمديري الإدارات ووكلائهم

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد، لمديري الإدارات التعليمية ووكلائهم بمناطق سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا والأقصر، الذي تنظمه إدارة التدريب ببيت شباب الأزهر بسوهاج في الفترة من 3 إلى 15 فبراير 2024م.

وكانت إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى قد اختتمت الخميس الماضي فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي، الذي ينظمه الأزهر الشريف تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية واتباع تعاليم ديننا الحنيف انطلاقا من دور الأزهر الشريف وحرصه على مكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة، كما نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وبحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج بقاعة الاحتفالات بديوان عام المنطقة، وذلك بالتعاون مع قصر الثقافة بسوهاج برئاسة الأستاذ أحمد صابر.

وفي كملته خلال الاحتفالية، تناول رئيس المنطقة معجزة الإسراء والمعراج وكيفية الاستفادة منها في تدعيم الثوابت الدينية لدى الطلاب والطالبات بأزهرنا الشريف، ثم تبع الكلمة فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات قدمها فريقي الإنشاد بالمنطقة وقصر الثقافة بسوهاج.



من جانبه، أعرب نائب المحافظ عن سعادته بحضور الاحتفالية، وأهمية مثل هذه اللقاءات في التذكير بالمناسبات الدينية، ودور مؤسسة الأزهر الشريف في خدمة الوعي المجتمعي ونشر سماحة الإسلام والخطاب الديني المعتدل.

وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم فرق الإنشاد الديني بالمنطقة الأزهرية تحت إشراف الأستاذ محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومنحهم شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.