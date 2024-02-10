رفع 700 طن مخلفات قمامة من شوارع الدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 480 طن مخلفات و120 طن اتربه و100طن مخلفات صلبه و ناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه وزراعه الاشجار المثمره بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20 طن و10 طن و5 طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم غسيل ميدان رمسيس و ارصفه شارع المشايه وتم تقليم أشجار شارع سعد زغلول وحديقه شجره الدر وحديقه الفردوس و حديقة عروس النيل والحدائق المفتوحه بشارع الجيش وقناه السويس.

كما تم رفع كفاءه النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و شارع النخله والثانويه والمدير و البداله ومنطقة الدراسات وعبده معروف وشارع قناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء و شارع فخر الدين خالد و شارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و شارع محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه وشارع السيد سليم وشارع منتصر.

وفي ذات السياق استمرت اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة حيث تابع" مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بلقاس وميت غمر والمطرية باشراف رؤساء المراكز والمدن كل في نطاقه.

وقد أكد "المحافظ " علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.



