غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق مركز طلخا بالدقهلية للصيانة

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم غدا الاحد من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء بذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة ومركزطلخا لتنفيذ اعمال صيانة علي خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500مللي.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث اوضح التقرير أنه نظرا للقيام باعمال الصيانة المشار اليها سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمركز طلخا وتشمل منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتي المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي.

هذا وقد وجه "مختار رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها.

واها بت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياة وكذا الوحدة المحلية المختصه وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق ،ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.