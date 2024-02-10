هبوط أرضى بشارع إسكندر بحى الجمرك فى الإسكندرية

شهد حى الجمرك بمحافظة الاسكندرية هبوط ارضى اثر تاثر المدينة للطقس السيئ الذى ضرب المحافظة الاسابيع الماضية مع نهاية شهر طوبة وبداية شهر الزعابيب والرياح امشير الذى بدا اول ايامه، مما تسبب هطول الامطار تاثيرا سلبيا على الارض مما دعى البعض الى اطلاق مصطلح تسونامى على ما يحدث من هبوط ارضى بحي الجمرك في الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي خسائر أو تأثير على حركة المرور.

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع عبد المنعم، وانتقل مسئولي الحي ومدير إدارة الطرق إلى موقع البلاغ.

نهت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع سيدي اسكندر، وذلك دون خسائر، قالت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إنه جرى معاينة موقع الهبوط من شركة مياه الشرب وإصلاح مواسير المياه.

وأضافت رئيس الحي أنه يجري ردم موقع الهبوط وإعادة الشيء لأصله حفاظًا على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة.