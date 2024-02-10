غلق كلي لميدان المحور المركزي الموازي أسفل طريق الدائري الأوسطي بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب ( كمر خرساني من الحجم الكبير ) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدآ أسفل طريق الدائري الأوسطي " كوبري بتروجيت "، الأمر الذي يستلزم غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المشار اليه وذلك لمدة " شهر " بدءا من اليوم وحتي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ علي ان تكون الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات المرورية تسهيلاً لحركة المرور، حيث أن الإتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال.