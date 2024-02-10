البريمى تحصل على شهادة الاعتراف الدولى لتصبح مدينة صحية فى إقليم الشرق الأوسط

حصلت مدينة البريمى العُمانية على شهادة الاعتراف الدولى من المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لتصبح بذلك مدينة صحية فى إقليم شرق المتوسط.

من جانبه قال «راشد بن سعيد الكلبانى» والى البريمى رئيس لجنة مدينة البريمى الصحية: «إن مدينة البريمى الصحية تهدف إلى تحقيق مفهوم «الصحة للجميع»، من خلال تعزيز الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وإيجاد بيئة مواتية لتكييف نمط حياة صحى يضمن حياة أكثر صحة وازدهارًا لجميع الفئات العمرية.

وأكّد الكلبانى على الأهمية الكبيرة للإنجاز المتمثل بالاعتراف الرسمي، وإدراج مدينة البريمى الصحية ضمن المدن الصحية العالمية المستدامة من قِبل منظمة الصحة العالمية التى دعمت إنشاءها، ونفذت خلالها عددا من الزيارات التقييمية للمدينة، فى خطوة تهدف إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلى لتطبيق كافة ممارسات أنماط الحياة الصحية بين أفراده.

وأشاد بالجهود القائمة من قِبَلِ الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وأفراد المجتمع، لنيل الاعتراف العالمى من قبل منظمة الصحة العالمية فى شهر فبراير 2024 من خلال تقييم 80 معيارا من المعايير العالمية.

ونوه أنه جرى خلال الفترة السابقة تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية، منها مشروع تطوير أنظمة الرى الحديثة فى فلجى البريمى وصعراء بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومحطات الطاقة الشمسية، وتطوير واجهات الأفلاج، وتطوير مدرسة لتعليم قيادة السيارات، ومبادرة فى بيتنا مسعف، وغيرها التى تساعد على إيجاد بيئة مواتية لتبنى نمط حياة صحى يضمن حياة أكثر صحة وازدهارا لجميع فئات المجتمع.