وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية

انطلاق الدراسة بالمدارس القبطية

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية صباح اليوم المدارس القبطية بإدارة شرق المنصورة التعليمية ،حيث تفقد مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة "الفرنسيسكان" وشهد طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة وتحية العلم وحضر الحصة الأولى بمدرسة "الفرنسيسكان" وهنأ الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وأشاد بانتظام الدراسة والمدارس في أول يوم دراسي .

جميع المدارس..

وقد انطلقت صباح اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس القبطية على أن تنتظم الدراسة في جميع المدارس غدا الأحد، وشدد شعبان على ضرورة تحقيق الانضباط اليومي بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

المواعيد المقررة..

وكان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد أعلن انتهاء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس ، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني غدا الأحد ١١ فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم عودة الدراسة بالترم الثاني فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير.

استعدادات مكثفة..

ولفت شعبان إلى أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني. مشيرًا إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوع .

جدول الحصص..

وأوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه قد تم الاستعداد للفصل الدراسي الثاني بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفا أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، كما تم وضع جداول الحصص الدراسية ، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة .