بالأرقام.. عقدة تاريخية تمنع الأفيال من التتويج بنهائي أفريقيا في مواجهة النسور

يستعين البعض بوقائع يكتبها التاريخ لتحليل الأحداث وتوقع نتائج المباريات الكبيرة، وهو ما يحدث قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ 34 المقامة في دولة كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية غدا الأحد بين منتخبي نيجيريا وساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور.

ووصلت نيجيريا بصحبة كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد مشوار صعب خاضه كل منهما منذ البداية، خصوصًا بعد تواجدهما معا في المجموعة الأولى من البطولة وتقابلا في الجولة الثانية وحقق المنتخب النيجيري فوزا مستحقا بهدف دون رد.

وبمواجهة المنتخبين في المجموعات جعل البعض يراجع التاريخ ويبحث عن تكرار تلك الواقعة بوصول أبناء المجموعة الواحدة للمباراة النهائية في البطولة ذاتها، وما هي المؤشرات التي تشير تفوق طرف على الآخر.

وبالبحث عن حدوث تلك الظاهرة نجد أنها تكررت 8 مرات في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، أن يسبق لطرفي النهائي مواجهة بعضهما في المجموعات.

كما تلاحظ أن في 4 حالات من الثمانية نجد أن المنتخب الفائز بالمباراة التي تجمع طرفي النهائي في دور المجموعات هو من يكرر الأمر نفسه ويتوج باللقب في البطولة ذاتها.

نهائي كأس أمم أفريقيا

ويقدم لكم الوفد بالأرقام والتاريخ تلك الحالات بالتفصيل:

الحالة الأولى 1990: شهد دور المجموعات مواجهة قوية بين منتخبي الجزائر ضد نيجيريا انتهت بفوز محاربو الصحراء بخمسة أهداف مقابل هدف، وتكرر الأمر في نهائي البطولة ذاتها وفازت الجزائر على نيجيريا بهدف دون رد.

الحالة الثانية 2006: استضافت مصر البطولة وقدمت مباراة قوية في دور المجموعات أمام منتخب ساحل العاج وفازت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلى أن تكررت المواجهة في المباراة النهائية وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف، وتوج منتخب الفراعنة باللقب بركلات الترجيح 2/4.

الحالة الثالثة 2008: كرر المنتخب المصري الأمر نفسه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها غانا بمواجهة جمعت الفراعنة ومنتخب الكاميرون في دور المجموعات وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي نهائي البطولة جمع أيضا بين مصر والكاميرون وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة.

الحالة الرابعة 2019: تقابل منتخبي الجزائر والسنغال في دور المجموعات وفاز محاربو الصحراء بهدف نظيف، وبنفس النتيجة انتهت المباراة النهائية للبطولة وتوجت الجزائر باللقب بعد هزيمة السنغال.

ويتبقى فقط التساؤل حول قدرة منتخب ساحل العاج على كسر تلك العقدة التاريخية والتتويج بالبطولة الافريقية للمرة الثالثة في تاريخها خاصة أن البطولة تقام على أرضها ووسط جماهيرها.

وكانت جماهير دولة كوت ديفوار قد فقدت الأمل بعد احتلال منتخب بلادهم المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد الفوز في مباراة وحيدة وخسارة مباراتين كانت إحداهما أمام نيجيريا المنتظر مواجهتها غدا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.