تفاصيل تنظيم محافظة المنيا بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة (شاهد)

كشف الدكتور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تفاصيل بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة، موضحا: "تم تنظيم الدور الأول بالصالة المغطاة في في جامعة المنيا وشارك فيها 7 فرق مثل المنيا وبني سويف والفيوم ودمنهور والمستقبل ومؤسسة الحسن، وسيتم تنظيم الدور الثاني".

اللجنة البارالمبية

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ البطولة أقيمت من خلال اللجنة البارالمبية بالتنسيق مع نادي ذوي القدرات والهمم بمحافظة المنيا وبإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نادي محافظة المنيا

وتابع: "حصل نادي محافظة المنيا على المركز الأول، وبني سويف على الوصافة، وفريق الحسن حصل على المركز الثالث، وعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز بالنسبة لكرة السلة لذوي القدرات والهمم 17 فريقا، وفي الدور الاول تم تصعيد 7 فرق لعبوا في الدور الأول، وفي الدور الثاني سيتم لعبه في ستاد القاهرة من 7 إلى 9 مارس 2024 والفريق الفائز سيمثل مصر بالبطولة العربية التي ستظمها دولة الكويت".