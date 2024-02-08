الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعية

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابعت وزارة  التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدي عليها ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة.

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 105 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف منها ، 29 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى ، والمنيا ، و7 حالات تعدِِ على أرض زراعية بمركزى بنى مزار ، والمنيا، إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة مطاى  شمال المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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