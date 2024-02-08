المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعية

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدي عليها ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة.

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 105 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف منها ، 29 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى ، والمنيا ، و7 حالات تعدِِ على أرض زراعية بمركزى بنى مزار ، والمنيا، إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.