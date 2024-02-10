على طريقة طلاب المدارس.. "طابور الصباح وتحية العلم" للموظفين بمركز إعداد القادة بـبنها

شهد مركز اعداد القادة بجامعة بنها تجربة جديدة من نوعها من خلال عمل طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني المصري للمديرين والعاملين بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز اعداد القادة بجامعة بنها والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز اعداد القادة وسحر الغنام مدير المركز.



حيث تضمن البرنامج إلقاء الدكتور أحمد نجيب لتحية العلم وإجراء بعض التمارين الخاصة بطابور الصباح.



وأكد رئيس الجامعة أن طابور الصباح وتحية العلم تهدف إلى تنمية روح الولاء للوطن ورفع الكفاءة المؤسسية وتنمية قدرات العاملين وتحويلهم إلى قيادات تخدم وطنهم بحب.

وأشار الدكتور ابراهيم راجح المشرف العام على مركز اعداد القادة إلى أنه تم تنفيذ ١٥ دورة للطلاب بالجامعة تحت مسمى قادة المستقبل لطلاب الجامعة وخريجيها وبعض منتسبي الجامعة من الجهات التنفيذية.



وكذلك دورتين للجهاز الإدارى بالجامعة ويتم الإعداد والتحضير لسلسلة من الدورات بهدف خلق كوادر وقيادات مثالية قادرة على النهوض بالوطن.



وأضاف راجح إلى أن برنامج الدورة يتم على مدار ٣ ايام يتضمن ٨ محاضرات حول تسويق الذات واثره على صناعة الشخصية القيادية للدكتور طاهر نصر والقيادة الإدارية الاستراتيجية الحديثة للدكتور احمد كركيت ونظام الساعات المعتمده للدكتور احمد رفعت والمتطلبات الفنية واللوائح المالية للدراسات العليا للدكتور محمد مصطفى عبد العزيز

ومتطلبات التشكيل والمنح والمؤتمرات العلمية للدكتور هشام رشيد والقيادة والتخطيط للدكتور طه احمد ومهارات التواصل وبناء فريق العمل للدكتور يوسف الورداني.

تحية العلم

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