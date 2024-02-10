بالإنفو جراف والفيديو.. نشاط التضامن الاجتماعي في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 2 فبراير إلى 8 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 2 فبراير

⦁ استمراراً لجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأحداث بقطاع غزة.. فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي يرافق عدداً من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش للنقل لدولة قطر لاستكمال رحلة العلاج

⦁ ويُنشئ مساحة آمنة لأطفال غزة داخل مستشفى العريش لتنفيذ أنشطة لتحسين الحالة النفسية.. والعمل على التشافي من الآثار المترتبة على الحرب في غزة

⦁ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية.. الإفراج عن 77 ألف غارم وغارمة بإجمالي مديونية قدرها 885 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2023

⦁ وحدات التضامن بالجامعات تنفذ أنشطة مختلفة للطلبة خلال إجازة نصف العام من الزيارات التوعوية وورش عمل حول مهارات إدارة المبادرات المجتمعية

السبت 3 فبراير

⦁ وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال شهر يناير 2024.. وتقديم الخدمات العلاجية لـ14 ألف مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة

⦁ بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومؤسسة راعي مصر.. تنفيذ 12 قافلة طبية خلال يناير الماضي بقرى الدقهلية وتوقيع الكشف الطبي على نحو 3000 مواطن وإجراء التحاليل وتسليم النظارات الطبية

⦁ ميرفت صابرين مساعد الوزير للحماية الاجتماعية تشارك نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر والذي عقد بمدينة الأقصر تحت شعار "التأمين متناهي الصغر.. آلية للتنمية الاقتصادية"

الأحد 4 فبراير

⦁ القباج تزور محافظة المنوفية وتلتقي عددا من الأسر الأولى بالرعاية وتقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادى وتطلق مبادرة "المنوفية بل أمية"

⦁ وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنوفية يفتتحان فرعاً جديداً لبنك ناصر الاجتماعي بشبين الكوم لإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع

⦁ ويشهدان فعاليات الاحتفال السادس والعشرين لجمعية المساعي المشكورة تحت شعار يوم الوفاء والجزاء لتكريم أعلام المنوفية وأوائل الخريجين

⦁ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجايكا.. انطلاق النسخة الأولى من تدريب المدربين لتنمية مهارات الميسرات بمشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة

الإثنين 5 فبراير

⦁ القباج تتفقد أجنحة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور وزيرة الثقافة والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. والقباج تلتقي زوار المعرض من المتطوعين والرائدات الاجتماعيات وكبار السن

مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة البرامج الفنية لمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية AARDO بمشاركة 30 دولة من القارتين

⦁ والقباج تشهد الجلسة الافتتاحية للجنة.. وتؤكد أن مصر تتبنى مجموعة من الاستراتيجيات العاجلة والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الفقر

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة.. وتستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

⦁ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يدرب 2720 من الشباب المخطوبين عبر ٣٠ تدريبًا متخصصًا على مستوى 8 محافظات

⦁ مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل تسليم 101 طرف صناعي لذوي الإعاقة نحو طريق لا ينقطع من الدعم والتمكين

الثلاثاء 6 فبراير

⦁ بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في أولى زياراتها للشرق الأوسط عقب توليها منصبها الجديد.. والقباج تستعرض التسهيلات اللوجستية التي قدمتها مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة وجهود الهلال الأحمر في هذا الصدد

⦁ التدخل السريع يستكمل حملاته لمواجهة الطقس البارد.. ويتعامل مع 1853 حالة لإغاثة الأشخاص بلا ماوى خلال أسبوعين على المستوى المركزي ومحافظات الجمهورية

⦁ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يوزع عدداً من قوارب الصيد كمرحلة أولى على الصيادين من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومؤسسات المجتمع الأهلي

الأربعاء 7 فبراير

⦁ وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في افتتاح فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.. وتقول إن مصر تتعهد خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كافة المناحي الاجتماعية التنموية

⦁ وزارة التضامن الاجتماعي توفر 5 سيارات لنقل مياه الشرب للقرى والتجمعات البدوية بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه.. واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يوجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها للمحافظة في العديد من المجالات

⦁ التضامن الاجتماعي تستعد لمشاركة كبار السن في برنامج "العباقرة" لأول مرة في موسمه الجديد.. وتبدأ في فعاليات تقييم السادة المرشحين للاشتراك

الخميس 8 فبراير

⦁ على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا.. والقباج وماهينور يتفقان على تنظيم معرض للتراث الحرفي والتعاون في قطاع التمكين الاقتصادي وقضايا المسنين

⦁ حملة هنوصلك تواصل فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري وتنفذ 1081 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل

⦁ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ينظم ملتقى توظيفى بمحافظة المنوفية وتوفير العديد من الوظائف في اطار الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

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