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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية مع نظيره جيرونا، وذلك في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

 

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

سيكون علي محمد علي هو معلق مباراة اليوم.

 

ترتيب ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، بواقع 18 فوزا و4 تعادلات وهزيمة وحيدة، فيما يحتل جيرونا وصافة الليجا برصيد 56 نقطة، بواقع 17 فوزا و5 تعادلات ولم يتلق هزيمة أيضاً سوى مباراة وحيدة فقط.

 

 

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