اسبوع ساخن فى دورى القسم الرابع بالفيوم..وكفر محفوظ يُهدر فرصًا كثيرة

يشهد دورى القسم الرابع لكرة القدم بالفيوم اسبوع ساخن بعد المفاجأة التى حققها فريق الهلال بالفوز على فريق كفر محفوظ بهدفين مقابل هدف ,والاخير كان يكفيه الفوز او التعادل للوصول الى دورة الترقى الرباعية.

ووصل فريقى سيلا والسيليين الى دورة الترقي عبر بوابة المجموعة الثانية فريق جولدن جيت بحصوله على العلامة الكاملة محصلة الفوز فى 13 مباراة ورصيده 39 نقطة ،وهو أول فريق في المجموعتين يضمن صعوده لدورة الترقي المؤهلة للدرجة الثالثة قبل نهاية الدوري بأربع جولات.

واشتعل الصراع على المركز الثانى بالمجموعة اذ يحتل فريق كفر محفوظ فى المركز الثانى برصيد 25 نقطة وفى المركز الثالث فريق اس اى كا برصيد 23 نقطة.

واصبح الاسبوع الاخير الذى سيقام يومى الاربعاء والخميس ساخن جدا حيث يلتقى فريق كفر محفوظ مع جولدن جيت فى لقاء صعب جدا ويحتاج الاول للفوز حتى يصل الى دورة الترقى بينما يتمسك فريق جولدن جيت بالفوز حتى يحقق العلامة الكاملة طوال الدورى وفى المباراة الثانية يلتقى فريق اس اى كا ومنية الحيط فى مباراة سهلة نظريا ولكن يظل صعود فريق اس اى كا معلقا بنتيجة مباراة كفر محفوظ وجولدن جيت.

توقيت واحد

وقررت لجنة المسابقات بمنطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة سامح سعد المدير التنفيذى و الكابتن محمد سامى مقرر اللجنة والكابتن حسنى خطيرى مدير ادارة المسابقات اقامة المباراتين فى توقيت واحد فى الثانية والربع ظهر الخميس القادم .

وكان الاسبوع الاخير قد شهد فوز فريق جولدن جيت على المصريين 5/صفر وفوز الهلال على كفر محفوظ 2/1 وفاز اس اى كا على العدوة 4/صفر وفاز فريق وطنى الغرق على منية الحيط 2/صفر وفوز السيليين على الشواشنة 4/صفر وسيلا على النصر 2/صفر.

من جهه اخرى قررت منطقة الفيوم لكرة القدم استئناف مباريات دورى الناشئين بالمنطقة اليوم السبت بعد توقف دام اسبوع ويشارك فى دورى مسابقة 2009 فرق قلهانة أ وقلهانة ب وبريميرو وطاميه واهلى الغرق وفى مسابقة 2010 يشارك فرق مصر المقاصة وقلهانة أ وقلهانة ب والساحة واهلى الغرق .

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