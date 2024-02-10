أسعار العملات صباح اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي الـATM

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات، اليوم السبت، من خلال ماكينات الصرف الآلي الـATM، استقرارًا، وذلك على آخر ارتفاعات شهدتها مُنذ أكثر من شهر على التقريب، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 33.03 جنيه للشراء، 33.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات، اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة اللازمة التي تطرأ على أسعار العملات لاسيما أسعار العملات، حيث إنها تشهد رواجًا كبيرًا على مواقع البحث العربية والعالمية لارتفاعها خلال هذه المعاملات، وجاء سعره على النحو الآتي:

أسعار العملات صباح اليوم السبت فى البنوك المصرية وماكينات الـATM

العملات العربية

الجنية الاسترليني:

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.66 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم:

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.03 جنيه للشراء، 33.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم:

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.66 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم:

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.21 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.