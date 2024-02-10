فوز فريق السكة الحديد ببطولة الدوري لكرة الهدف للمكفوفين

هنأ الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فريق كرة الهدف بنادي السكة الحديد للمكفوفين رجال، بعد فوزه ببطولة الدوري العام لكرة الهدف لرياضة المكفوفين.

وقد فاز فريق كرة الهدف بنادي السكة الحديد للمكفوفين على فريق قويسنا بنتيجة ٩-٣ وذلك بالبطولة المجمعة، والتي أقيمت بمدينة بورسعيد.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بالابطال الرياضيين، بالإضافة إلى الأبطال البارالمبيين وذلك من خلال توفير كل أوجه الرعاية والدعم لهم، بهدف تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدتها وجعلها أسلوب حياة لكل المصريين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن جميع الأبطال الرياضيين بمحافظة الشرقية أصبحوا علامة بارزة ومشرفة في سجلات الانجازات الرياضية على كافة الاصعدة المحلية والدولية، لافتا إلى محافظة الشرقية تقف داعمة على الدوام لجميع الفرق والألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ووجه تهنئه وشكره للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي برئاسة المحاسب محمد بدوي، على مجهوداتهم أثناء تلك الفترة، وتحقيق العديد من الالقاب التي تُشرف محافظة الشرقية وأبنائها.