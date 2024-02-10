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السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار !!

قرار بوقف إستيراد السيارات للأستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات

بوابة الوفد الإلكترونية

علمت الوفد ان الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار , من خلال عمليات ضيط الاستيراد لبعض السلع الغير ضرورية , و التى ستبدا بإصدار قرار بوقف إستيراد السيارات للاستعمال الشخصى  لمدة 3 أشهر , بإستثناء 8 حالات إستيراد .    

و الذى سيتم إصدارة خلال ساعات  , و تنص مسودة القرار التى حصلت الوفد عليها , أنة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن إستيراد السيارات و التصدير , و على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة , و على قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير و نظام إجرات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة و تعديلاتها , و على توصيات مجلس الوزراء بوقف إستيراد سيارات الاستعمال الشخصى ... تقرر فى المادة الاولى وقف الافراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى لمدة ثلاث أشهر , و لا يسرى ذلك على 8 حالات إستيراد .                                                 

حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنة أو وصولة قبل تاريخ العمل به , أو فتح إعتماداته أو تحويل قيمتة قبل تاريخ العمل به, و كذالك يعفى من القرار العقود المبرمة و الموثقة من القنصليات المصرية بالخارج , متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الاقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى الائحة و ان يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق , و على أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا , معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك . كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة , المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسة 2008 , و كذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى أنتهت مدة عملهم بالخارج . كما تقرر اعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية , بلاضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة , بالاضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 و تعديلاتة . 

الجريدة الورقية