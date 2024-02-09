تعرض 8 أشخاص للإصابة بينهم أربعة أطفال مقيمين جميعا بقرية المهدية بمركز المنيا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال المنيا، بسبب انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة .

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

وتلقى مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين تصادم سيارة، رقم «3981 ن ر ف»، أمام مركز سمالوط، بسبب انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في انقلاب الميكروباص.

وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، مقيمون جميعا بقرية المهدية بمركز المنيا .

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

سقوط عاطل وابنائة الثلاثة كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات بسوهاج

كما ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، القبض علي عاطل و3 من أبنائه كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات بدائرة مركز سوهاج، وعثر بحوزتهم على 6 كيلو جرامات من المواد المخدرة قبل ترويجها وبيعها للمدمنين، وأسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

وكان مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بورود معلومات تفيد بقيام عاطل يدعى عاطف. أ «60 سنة - عاطل»، وأبنائه الثلاثة محمود «23 سنة»، وسامح «20 سنة»، وأحمد «31 سنة»، ويقيمون بقرية «قلفاو» بدائرة مركز سوهاج، بمزاولة نشاط واسع بالاتجار في المواد المخدرة والترويج لها بين المدمنين بدائرة المركز.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن المذكور مسجل فئة أ تجارة مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المُتحرى عنهم داخل مسكنهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 2 كيلو من مخدر الهيروين، و2 كيلو من مخدر الآيس والشابو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، ونصف كيلو من مخدر الأفيون، وبندقية خرطوش تركي عيار 12 ملم، و2 فرد خرطوش، و15 طلقة خرطوش من ذات العيار، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، وسيارة ملاكي بدون لوحات، ودراجة نارية بدون لوحات، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.