التعمري ضد أكرم.. صدام آسيوي لحسم اللقب

يوم السبت القادم سيكون حاسمًا، في تاريخ لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري، ونظيره أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر، حيث سيلتقيان في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا عام 2023.

تمكن المنتخب القطري من حجز مقعدة في المباراة النهائية، ستكون في ملعبهم وسط تشجيع جماهيرهم، حيث سيواجهون منتخب الأردن، الذي تأهل بجدارة بعد مشوار رائع نال احترام الجميع.

وبمجرد تحديد طرفي المباراة النهائية، انتشرت صور أكرم عفيف وموسى التعمري بكثافة على الإنترنت، وذلك بعد أن أدى كل منهما دورًا حاسمًا في تأهل فريقهما إلى النهائي.

سجل أكرم هدفا أمام إيران وصنع أحد الأهداف الثلاثة، التي ساهمت في تأهل العنابي للنهائي للمرة الثانية على التوالي وأول مرة في تاريخهم، وقد سجل التعمري هدفًا وصنع آخر أمام كوريا الجنوبية.

موسى التعمري

وفي المجمل، لعب التعمري 5 مباريات في كأس آسيا قطر 2023، حيث سجل 3 أهداف وقام بصناعة هدفين، ونال ثنائيته مع النجم المتألق يزن النعيمات إشادة كبيرة.

وفيما يتعلق بأكرم عفيف، فقد قام بتسجيل 5 أهداف وصنع 3 أهداف في ست مباريات، التي شارك فيها في البطولة حتى الآن، مساهمًا بـ 8 أهداف من أصل 10 تم تسجيلها من قبل قطر في البطولة.

أكرم عفيف

وفي النسخة عام 2019، نجحت قطر في الفوز بكأس آسيا، لأول مرة في تاريخها، بينما لم يسبق لمنتخب الأردن أن حقق هذا اللقب.

من المؤكد أن مشاركة التعمري وعفيف، في المباراة النهائية ستلعب دورًا في تحديد أفضل لاعب في كأس آسيا 2023، ولا يمكن تجاهل أيضًا اللاعب المتألق يزن النعيمات.