تخلص جسمك من السموم| طريقة عمل سلطة الفجل بالبقدونس

سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب، من الوصفات الصحية التي تحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات التي تفيد بشرتك وتخلصك من السموم الموجودة داجل جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.



سلطة الفجل بالبقدونس

طريقة عمل سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

المقادير

الفجل : 3 حبات (مفروم مربعات)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- النعناع : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

اخلطي الفجل مع البقدونس والنعنع والشبت في طبق.

وزعي عصير الليمون والخل والزيت والملح.

قلبي السلطة جيداً وقدميها.



فوائد تناول الفجل

غنى بالألياف

عندما تبدأ فى تناول الفجل يوميًا كجزء من تناول السلطة بكميات كبيرة، فإنه سيساعد بلا شك على تحسين نظام الهضم لديك، ويمنع ضعف الكبد والمرارة، والفجل مسئول أيضًا عن تنظيم إنتاج الصفراء.





تقوية المناعة

يحتوى الفجل على كمية عالية من فيتامين C، ما يساعد فى حالات السعال ونزلات البرد الشائعة، ويعزز مناعتك بشكل عام، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سى، فإنه يساعد أيضًا فى حدوث الالتهابات ويمنع الشيخوخة المبكرة مما يمنحنا سببًا آخر لاستهلاكه يوميًا.





مفيد للبشرة

يحتوي على فيتامين سى، فيتامين معروف بفائدته الكبيرة للبشرة يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين، يساعد الفجل أيضًا في تعزيز الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للبشرة من خلال محاربة الجذور الحرة.





تعزيز صحة الجهاز التنفسي

للفجل الأبيض العديد من الخصائص الصحية المختلفة، حيث يمتاز بأنه مضاد للبكتيريا والفطريات التي قد تسبب الأمراض للجهاز التنفسي وهذا يساعد في المحافظة على صحة الجهاز التنفسي.





يعمل الفجل الأبيض على حماية أنسجة الجهاز التنفسي، ويساعد في التخلص من البلغم المتراكم في الشعب الهوائية أيضًا.





تنظيف الجسم من السموم

يصنف الفجل الأبيض على أنه من الأطعمة المدرة للبول، وهذا يساعد في تحفيز عملية التبول.