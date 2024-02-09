ضبط عاطل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالدقي 

ضبطت مباحث الدقي، اليوم الجمعة، عاطل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عا طل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالدقي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقى؛ من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته مبلغ مالي (عملات أجنبية ومصرية مختلفة)، بنحو: 1103 دولارات أمريكية، 9375 درهم إماراتي، 505 ريال سعودي، و38100 جنيه مصري وتم إخطار اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية

كما ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مفتش مباحث الطالبيه، إخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيف مغلف بكيس بلاستك، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الأول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى إبراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.