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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2014 يفوز 17/0 على مصر الجديدة في بطولة براعم منطقة القاهرة

إنبي
إنبي

حقق فريق كرة القدم إنبي مواليد 2014، فوزًا كبيرًا على نظيره مصر الجديدة بنتيجة 17/0، ضمن منافسات بطولة براعم منطقة القاهرة، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب النادى صباح اليوم.

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ويشهد قطاع الناشئين بنادي إنبي في لعبة كرة القدم، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث تأتي نتائج الفرق مميزة للغاية.
في سياق متصل، نجح فريق إنبي مواليد 2013 في مواصلة انتصاراته فى بطولة البراعم لمنطقة القاهرة بفوز غالى على النصر بنتيجة 3/0، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب نادى إنبى صباح اليوم الجمعة.
جاءت أهداف النادي البترولي الثلاثة عن طريق، محمد عصام، ويوسف عماد، وعمر شريف.

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