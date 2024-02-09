أحمد حسن كوكا ينتقل لصفوف آلانيا سبور التركي

انتقل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا إلى صفوف نادي آلانيا سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاءت إعارة كوكا من نادي بينديك سبور التركي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر آلانيا سبور التركي بيان توضيحي لوسائل الاعلام عن عودة مهاجمه المصري قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية في تركيا، وجاء البيان كالتالي"قام نادينا بنقل المهاجم أحمد حسن، الذي لعب لفريقنا في موسم 2022-2023، من فريق بينديك سبور حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان كوكا قد انضم في الصيف الماضي لصفوف بينديك سبور، قادما من فريق أولمبياكوس اليوناني، وشارك خلال الموسم الحالي فى 5 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف.

ويحتل ألانيا سبور، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر فناربخشة وجالاتا سراي، برصيد 63 نقطة.