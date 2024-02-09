مات أمام أعين والدهما .. قرار جديد في واقعة مصرع تؤام في حادث سقوط مصعد بالجيزة 

قررت النيابة العامة بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة سقطا من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، مما تسبب في مصرعهما، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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كما شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، مساء أمس الخميس، في فقد أب نجليه التوأم أمام عينيه أثناء نقل بعض الأثاث داخل مصعد العقار.

و بدأت الواقعة أثناء صراخ طفل داخل مصعد العقار بسبب احتجازه بين الكابينة والحائط، وأثناء محاولة شقيقته إنقاذه حيث التف «واير» المصعد حول رقبتها ليفصل رأسها عن جسدها لينهار الأب برؤية وفاة نجليه.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز داخل مصعد عقار، وبالانتقال تم التقابل مع «موريس، ب»- ٦٠ سنة- بالمعاش والذي أفاد بوفاة نجلة «مارك، م»- 15 سنة- ونجلته «ماردين، م»- 13 سنه- أعلى كابينة المصعد، أثناء محاولة إنقاذ شقيقها، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم بين “توك توك” و"تروسيكل بالبحيرة

كما تعرض ٤ أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم بين “توك توك” و"تروسيكل" في نطاق مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

وتلقي مرفق الإسعاف في محافظة البحيرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين «توك توك» و«تروسيكل» في نطاق مركز أبوالمطامير.

وأسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص وهم: «محمد. س. ع» 24 سنة، أبوالمطامير، جرح بالرأس، و«أحمد. خ. ع» 30 سنة، أبوالمطامير، جروح متفرقة بالجسم، و«رسمية. ع» 65 سنة، أبوالمطامير، جروح متفرقة بالجسم،«سالم. ع. أ» 48

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.