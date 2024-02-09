مستشفى الأمراض العصبية بجامعة أسيوط تنظم دورة حول كيفية إنشاء العروض التقديمية

فى إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير مهارات العاملين بها، نظمت وحدة الجودة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، دروة تدريبية حول كيفية أساسيات استخدام برنامج Power Point، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، وبإشراف الدكتور عبدالحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة ومدير إدارة الجودة،

تضمن التدريب شرح أساسيات استخدام برنامج power point، والتدريب العملي حول كيفية إنشاء العروض التقديمية، وإمكانية إنشاء عرض شرائح تحتوي على ملاحظات و معلومات مختلفة، و ألية إدراج المعلومات المختلفة من النصوص والجداول وفيديو والأصوات، وكذلك كيفية إضافة وحذف وتنسيق شرائح العرض

حاضر في التدريب الدكتور نور هشام مصطفى مدرس مساعد بقسم جراحة المخ و الأعصاب.

واستهدف التدريب عدد من فئات المستشفى المختلفة “تمريض وموظفين وفريق وحدة الجودة”

جانب من ضيوف الندوة