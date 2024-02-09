مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوات حول مهارات التفريغ النفسي لإدارة ضغوطات العمل

تنظم وحدة التعليم المستمر بمستشفيات جامعة أسيوط، سلسلة من ورش العمل حول مهارات التفريغ النفسي لإدارة ضغوطات العمل، بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحه المخ والأعصاب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى.

تهدف ورش العمل إلى زيادة وعي هيئه التمريض ومعاونيهم على التكيف مع ضغوطات العمل داخل المستشفيات الجامعية، وذلك للنهوض بمكانة مستشفيات جامعة أسيوط، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المرضى.

تشهد ورش عمل بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحه المخ والأعصاب حضور عددا من هيئه التمريض ومعاونيهم، وحاضر فيها الأستاذ منصور سيد رضوان رئيس قسم التعليم الخاص ورئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، بتنظيم مس خضره سيد مدير وحده التعليم المستمر، ومس سناء مزيد مدير إدارة التدريب، والدكتورة هوايده خلف، والدكتورة هناء رشاد

جانب من ضيوف الندوة