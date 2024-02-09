12 فبراير.. انطلاق دورة المناظير المتقدمة في أورام النساء بمستشفيات جامعة أسيوط

تنظم وحدة جراحة الأورام النسائية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط دورة تدريبية حول المناظير المتقدمة المختلفة في مجال الأورام السرطانية النسائية، وذلك خلال الفترة من 12 حتي 14 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي.

تقام فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات بمستشفى صحة المرأة، ويتم خلالها تدريب عملي على مجسمات وعمليات جراحية، بأيدي أساتذة جامعة أسيوط وبمشاركة من أساتذة من مختلف الجامعات المصرية (القاهرة والمنصورة والمنيا وقنا).

تتناول الدورة عده موضوعات متنوعة، حيث يشهد اليوم الأول؛ استخدام منظار البطن الجراحي في عمليات أورام النساء ويتم تدريب عملي باستخدام منظار البطن في استئصال الرحم واستئصال الغدد اللمفاوية والأورام الليفية، فيما يشهد اليوم الثاني استخدام المنظار الرحمي في حالات أورام بطانه الرحم وتقييم حالات النزيف، بينما يشهد اليوم الثالث والأخير استخدام منظار عنق الرحم ودور في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لعنق الرحم والجراحات المختلفه لإزالة أورام عنق الرحم في المراحل الأولى مع المحافظة على الرحم.

وتأتي الدورة بتنظيم وإشراف الدكتور علاء اسماعيل، والدكتور محمود ذخيره ، والدكتور هشام أبو طالب، والدكتور علي حسين علي