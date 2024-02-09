"إفريقيا بكل الألوان".. مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يبدأ فعاليات دورته الـ13

تحت شعار "إفريقيا بكل الألوان"، ووسط سحر الآثار المصرية، انطلقت فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمعبد الأقصر، بحضور عدد غفير من نجوم السينما والفن المصريين، والعرب والأجانب، فضلًا عن عدد كبير من الإعلاميين العرب والأجانب.



بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، والمنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبد العزيز، والنجم صبري فواز، والمخرج مجدي محمد علي، والمخرجة هالة خليل، والنجم أحمد فتحي، والمخرج عمرو عابدين.

وفي بداية الحفل تم تقديم فقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة، وتبعها فقرة فنية تحمل اسم شعار المهرجان "إفريقيا كل الألوان" من كلمات وألحان هيثم الخميسي، وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، وقدم الحفل الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما، رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري.

وألقى الفنان محمود حميدة كلمة قال فيها: "أرحب بالسادة الحضور جميعا على أرض محافظة الأقصر العظيمة". وتابع: "الأقصر كمان وكمان على غرار ما قدمه العظيم يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، فهى واحدة من العلامات الأرضية الكبرى، باختلافها وتفردها الشاخص في أهلها كما هو شاخص في الآثار الإنسانية التي تحتويها هذه المدينة، فإذا زرت هذه المدينة ستجد الكرم والعطاء التي تمنح لك الطمأنينة".

وأضاف: "هذه التظاهرة كمن يتمسح بالشمس لتعطيه من نورها وبريقها ليتحقق بريقه السينمائي ونأمل ان يظل كبيرا كما ولد كبيرا".

