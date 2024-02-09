النيابة تصرح بدفن جثة ضحية ابن عمه بالفيوم والأهالى يشيعونه إلى مثواه الأخير

صرحت نيابة الفيوم بدفن جثة شاب عقب تشريحها, وقد شيع المئات من أهالي حى الفواخير بمدينة الفيوم، جثمان الشاب، إلى مثواه الأخير، والذي راح ضحية قيام ابن عمه بذبحه امام الماره بالشارع الذي يقطن به وفر هاربا.

كانت منطقة الفواخير بمدينة الفيوم قد شهدت حادثة بشعة، راح ضحيتها احدى شباب المنطقة، اقدم ابن عمه على إنهاء حياته ذبحا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم ، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا.

تحريات المباحث

فور البلاغ انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب القتيل في العقد الثالث من العمر تم ذبحه على يد أخر في ظروف غامضة. وكشف تحريات المباحث أن الجاني هو إبن عم القتيل وأثناء مرور المجني عليه بالحارة قام الجاني بطعنه ثم فصل رقبته من جسده وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها في ضبط الجاني والأداة المستخدمة. نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت بسرعة ضبط الجاني لتقديمه للعدالة وصرحت بدفن الجثة عقب التشريح وتولت التحقيق.