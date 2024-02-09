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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يقدم نتائج مميزة في دوريات الجمهورية

إنبي
إنبي

نجحت فرق الناشئين بنادي إنبي في تقديم مستويات كبيرة اليوم الجمعة، بعد النتائج التي حققوها في البطولات المختلفة.

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واستطاع فريق إنبي مواليد 2010، في تحقيق فوزًا كبيرًا فى دورى منطقة القاهرة على مستقبل سبورت بسبعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب إنبى.
جاءت أهداف الفريق البترولي عن كريق يوسف أنور هدفين، وإياد هانى،وعلي طارق، والحضرى عصام، ومروان منعم، وإبراهيم ياسر، ومحمد زيدان لكل منهم هدف واحد.
بينما يستمر الفريق البترولي مواليد 2009، في تقديم المستويات الكبيرة بدورى الجمهورية للناشئين، حيث حقق فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 3/0، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملاعب الإسماعيلى.
وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق، يوسف العجوز، يحيي طارق، عبدالله عمرو.
في سياق متصل، استطاع إنبي مواليد 2012، في تحقيق الانتصار ببطولة البراعم لمنطقة القاهرة بفوز كبير على الاتصالات بنتيجة 7/0، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب نادى إنبى صباح اليوم.
وجاءت أهداف الفريق البترولي كالتالي: يوسف السيد هدفين، وأمير سلطان هدفين، وعمر أسامة، وعمار عمر، وآدم رامى لكل منهم هدف واحد.

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