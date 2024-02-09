ورشة عمل حول "الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية"

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية.

وتهدف ورشة العمل نظريًا وعمليًا إلى الإلمام الشامل بكل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، والطريقة المثلي للعمل عليها وكيفية إرسال التقارير عن طريق استخدام الـ(medDRA coding).

وتتطرق الورشة إلى الآثار العكسية الخاصة بالتطعيمات والأخطاء الشائعة في الإبلاغ عن جميع الآثار العكسية.

من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

الورشة مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية بشركات الأدوية.

تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/35d7zcjz