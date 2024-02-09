شخصية أسماء جلال في أشغال شاقة .. رمضان 2024

تشارك الفنانة أسماء جلال في مسلسل أشغال شاقة، ويشارقها بطولته الفنان هشام ماجد، مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

قصة مسلسل أشغال شاقة

ويجسّد هشام ماجد في المسلسل شخصية طبيب شرعي، متزوج بالمذيعة "ياسمين" التي تلعب دورها أسماء جلال.

وتدور أحداث مسلسل أشغال شاقة في إطار 15 حلقة، وهو اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان منتصف مارس المقبل .

مسلسل أشغال شاقة بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

تشارك الفنانة الشابة أسماء في فيلم آل شنب، للمخرجة أيتن أمين، الذي عرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة.

وتجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية ليلى التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن، وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.