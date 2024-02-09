سيدات إنبي يتوجن بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة في أول مشاركة في تاريخ النادي

نجح فريق نادي إنبي لتنس الطاولة "سيدات - فرق" في حصد لقب بطولة الأندية العربية للسيدات، بعد تغلبه فى نهائي البطولة على بطل البحرين نادى عالى البحرينى " المصنف الثانى عربياً، وذلك البطولة المقامة بمدينة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير.

تفاصيل تتويج إنبي بالبطولة العربية لتنس الطاولة

حصد فريق السيدات بنادى إنبى بطولة الأندية العربية للمرة الأولى فى تاريخه وخلال أول مشاركة رسمية للفريق.

وكان النهائي بين إنبي وبطل البحرين قد شهد أداءًا مميزًا للغاية لجميع لاعبات النادي البترولي" نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

وحرص مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ/ أيمن الشريعى عقب إنتهاء المباراة على تهنئة الفريق على الإنجاز الكبير الذى حققه بالبطولة اليوم والذى سيضاف لسجلات التاريخ الحافل بنادى إنبى.

فيما أعرب المهندس/ أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على لعبة تنس الطاولة ورئيس البعثة، عن سعادته بالفوز بالبطولة، مؤكدًا بأن خبرات اللاعبين أسهمت في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادى مشيدا بدور كل فرد فى منظومة تنس الطاولة .

وأضاف أن هدف مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ/ أيمن الشريعى في الفترة القادمة هو استمرار الانتصارات، والتتويج بكل الألقاب التى يشارك فيها النادي.

كما حرص على تهنئة الفريق بعد المباراة الدكتور علاء جبر نائب اول رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، كذلك الكابتن/ معتز عاشور رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة والمهندس/ خالد الصالحى رئيس الإتحاد الأفريقى والمهندس/ سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد العربي.

ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، المبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه“.